12 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

12.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Rehber

02:00 Kelime Oyunu

03:30 Müzik

04:00 Sen de Yap

05:00 Çok Gezenti

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Kader Bağları

08:45 Çocuklar Duymasın

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:45 Sen de Yap

18:00 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Son Silah

Kaynak: InterSinema.com