12 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı 12 Nisan 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Doğduğun Ev Kaderindir 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular 02:15 Doya Doya Moda 04:00 8x8 04:15 Survivor Panorama 2020 05:15 Bilginiz Olsun 06:30 Oynat Bakalım 07:00 Doğduğun Ev Kaderindir 08:30 Çook Yaşa 09:45 Oynat Bakalım 09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 10:00 Olanlar Oldu 10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu 12:15 El Değmemiş Aşk 13:00 Hastanede Hayat 13:45 Bir Baba Hindu 14:00 El Değmemiş Aşk 16:00 Survivor Panorama 2020 16:00 Survivor Panorama Hafta Sonu 16:15 Doğduğun Ev Kaderindir 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kaynak: InterSinema.com