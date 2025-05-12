12 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

12 Mayıs TV yayın akışı açıklandı! Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını merak ediyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen ulusal kanalları, 12 Mayıs Pazartesi günü için dopdolu bir yayın planı hazırladı. İşte tüm detaylarıyla 12 Mayıs yayın akışı…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"

22:00 Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

00:15 Bir Zamanlar İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Turist

22:15 Katil Avcısı

00:30 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:40 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20: 00 Canavar TV'de ilk / Yabancı Sinema

21: 50 Gerçeğe Çağrı / Yabancı Sinema

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Büyük Felaket

22:15 Ölümcül Sır

00:30 Sahipsizler

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagöl

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans