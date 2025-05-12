12 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı
12 Mayıs tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi kanalların yayın akışı merak ediliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
12 Mayıs TV yayın akışı açıklandı! Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını merak ediyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen ulusal kanalları, 12 Mayıs Pazartesi günü için dopdolu bir yayın planı hazırladı. İşte tüm detaylarıyla 12 Mayıs yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"
22:00 Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması
00:15 Bir Zamanlar İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Turist
22:15 Katil Avcısı
00:30 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20: 00 Canavar TV'de ilk / Yabancı Sinema
21: 50 Gerçeğe Çağrı / Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Büyük Felaket
22:15 Ölümcül Sır
00:30 Sahipsizler
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagöl
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans