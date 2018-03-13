İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabulünün 97. yıldönümü ve İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri, çerçevesinde tiyatro gösterisi düzenlendi..

Kilis Belediyesi organizesinde 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde 12 Mart İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy Tiyatro gösterisi düzenlendi.

15 Temmuz Lisesi Müdürü Salihiddin Ataköşker'in konuşmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi türk milletinin 7 düven ile savaşıyor. Nasılki kurtuluş savaşında dış güçler ile mücadele ettiksek, bugünde, PKK,PYD,YPG, DEAŞ başta olmak üzere tümüne karşı mücadele veriyoruz. Bu terör örgütlerinin arkasındaki ülkelere karşı da mücadelemiz sürüyor. İstiklal savaşında olduğu gibi, milletimiz 7 düven ile savaşıyor. Allah cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, ordumuza güç kuvvet versin. Kilislilerin üzerlerine bombalar atılırken, hiç korkmadılar, üzerine üzerine gittiler. Tüm Kilislilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Daha sonra 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy Tiyatro gösterisi sunuldu. - KİLİS