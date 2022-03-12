12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı
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12 Mart 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
03:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:00 Spor Artı
05:00 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü
06:40 Spor Atlası
06:50 Spor Toto Süper Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Lig Hatırası
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu
15:30 Spor Bülteni
15:55 BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022