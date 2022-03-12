12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

12 Mart 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

03:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:00 Spor Artı

05:00 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü

06:40 Spor Atlası

06:50 Spor Toto Süper Lig Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 Lig Hatırası

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu

15:30 Spor Bülteni

15:55 BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

InterSinema.com / TV

Spor Toto Süper Lig, İstanbulspor, Orhan Ayhan, Trt, TV, Haberler

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