12 kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
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12 kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

05.02.2021 22:24 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:28
12 kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çalköy'de 12 kişide koronavirüs tespit edilince köy karantinaya alındı.

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çalköy'de 12 kişide koronavirüs tespit edilince köy karantinaya alındı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Çalköy köyünde son dönemde vaka ve temaslı sayısında ciddi artışlar olması, bu durumun salgının kontrolünü zorlaştırması nedeniyle 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle 10 gün süreyle tedbiren giriş ve çıkışların durulmasına karar verilmiştir. Zaruri ihtiyaçların (gıda, temizlik vb.) ise kaymakamlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanacaktır. Zorunlu karantinaya tabi olmayan vatandaşların, zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkılmamasına, grup halinde toplanılmamasına, karşılıklı ev ziyaretleri yapılmamasına karar verilmiştir. Tedbirlere uymayanlarla ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiş" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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