12 Haziran 2021 Star Yayın Akışı
12 Haziran 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Akrep
03:00 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete
06:00 Geniş Aile
09:30 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Boşver Arkadaş
13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com