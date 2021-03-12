12 farklı çalgı ile İstiklal Marşı'nı seslendirdiler
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12 farklı çalgı ile İstiklal Marşı'nı seslendirdiler

12.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:41
12 farklı çalgı ile İstiklal Marşı'nı seslendirdiler

Kocaeli'de bir araya gelen müzisyenler, İstiklal Marşı'nı kabulünün 100. yılında 12 enstrümanla seslendirdi.

Kocaeli'de bir araya gelen müzisyenler, İstiklal Marşı'nı kabulünün 100. yılında 12 enstrümanla seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü İstiklal Marşı'nı seslendirerek kutladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri, Kocaeli'nin 12 ilçesinde çaldıkları 12 çalgı ile İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlik için Kocaeli'nin tarihi ve turistik mekanları olan Hereke Kalesi, Eskihisar Kalesi, Bilim Sanat Merkezi, Sırrı Paşa Konağı, Darıca Millet Bahçesi, Kandıra Pembe Kayalar, Ormanya, Osman Gazi Köprüsü, Hereke Kalesi, Kasr-ı Humayun, Kongre Merkezi Sahnesi ve Mimar Sinan Köprüsü belirlendi. Etkinlikte ney, piyano, bağlama, ud, flüt, kanun, klasik gitar, bas gitar, keman, kemençe, viyolonsel ve klarnet eğitmenleri İstiklal Marşı'nın bestesini çalgılarıyla seslendirdi. Konservatuvar ses eğitmenleri ise İstiklal Marşı'nın güftesini söyledi. İstiklal Marşı'nın "Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal" bölümünü Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu üyesi 4 yaşındaki Selen Özbay seslendirdi. - KOCAELİ

12 farklı çalgı ile İstiklal Marşı'nı seslendirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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