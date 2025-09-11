Haberler

12 Eylül Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!

12 Eylül Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Eylül 2025 Cuma gününe ait Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve duyurular kamuoyunun erişimine açıldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin düzenlemeler ile çeşitli atama kararları bugünkü sayıda yer aldı. Ayrıca, güncel ilanlar ve mevzuat değişiklikleri de Resmî Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar, yayımlanan kararların tüm detaylarını Resmî Gazete'nin resmi internet sitesinden inceleyebiliyor.

12 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete'nin güncel sayısında yayımlanan kararlar arasında yeni kanunlar, yönetmelik değişiklikleri, yargı kararları ve atamalar bulunuyor. Günlük duyurularla birlikte yayımlanan bu kararlar, kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Resmî Gazete'nin PDF formatındaki tam metni de çevrimiçi olarak indirilebiliyor ve isteyenler kararların ayrıntılarına buradan ulaşabiliyor.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

12 Eylül 2025 Cuma tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve duyurular kamuoyuyla paylaşıldı. Bugünkü sayıda yasama, yürütme ve yargı alanlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler ile atama kararları yer aldı. Ayrıca güncel ilanlar ve mevzuat değişiklikleri de Resmî Gazete'de yayımlanarak erişime açıldı. Vatandaşlar, yayımlanan tüm kararların ayrıntılarını Resmî Gazete'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor.

YASAMA, YÜRÜTME VE YARGIYA DAİR YENİ DÜZENLEMELER

12 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete'nin güncel sayısında; yeni kanunlar, yönetmelik değişiklikleri, yargı kararları ve atamalara ilişkin hükümler yer aldı. Günlük duyurularla birlikte yayımlanan bu kararlar, kamu kurum ve kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Ayrıca Resmî Gazete'nin PDF formatındaki tam metni çevrimiçi olarak indirilebilir durumda ve dileyenler kararların tamamına buradan ulaşabiliyor.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump, Charlie Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattı

Trump insan avı başlattı! Ülkeyi didik didik arıyorlar
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
Özel'den kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

Özel'den sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı
Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Yunus Emre Konak için resmi teklif! Brentford'dan cevap geldi

Ali Koç'tan Premier Lig'de oynayan Türk yıldız için teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.