12 Eylül Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!

12 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete'nin güncel sayısında yayımlanan kararlar arasında yeni kanunlar, yönetmelik değişiklikleri, yargı kararları ve atamalar bulunuyor. Günlük duyurularla birlikte yayımlanan bu kararlar, kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Resmî Gazete'nin PDF formatındaki tam metni de çevrimiçi olarak indirilebiliyor ve isteyenler kararların ayrıntılarına buradan ulaşabiliyor.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YASAMA, YÜRÜTME VE YARGIYA DAİR YENİ DÜZENLEMELER

