12 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:20 İkimizin Sırrı

06:20 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Yalan Dolan

14:05 İkimizin Sırrı

17:05 Bizim Hikaye

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

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