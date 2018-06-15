12 Bin Tavuk Su Baskınında Telef Oldu

Fransa'nın batı ve güneyinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Vignes kentinde su baskını sonrası bir çiftlikteki 12 bin tavuğun telef olduğu belirtildi.

Yerel France Bleu radyosunda yer alan habere göre, son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağmur yağdı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Haberde, Sebastien Lasserre isimli besicinin çiftliğinde 12 bin tavuğun telef olduğu, kümese 500 metre mesafede olan Lhuy-de-France Irmağı'nın da taştığı ifade edildi.

Kısa sürede 1,2 metre yüksekliğe erişen suyu boşaltmak için ev ve kümesin duvarlarının kırıldığı bilgisi verilen haberde, suların tahliyesinden sonraki en büyük sorunun, telef olan hayvanların ortadan kaldırılması olduğu bildirildi.

Ülkede son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle çok sayıdaki kent merkezinde su baskınları oluştu, turuncu alarm ilan edildi.