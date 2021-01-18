12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
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12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı

18.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:20
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı

AKSARAY'da Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi, karla beyaz örtüye bürünen doğal güzelliği ile ABD, Brezilya, Meksika ve Arjantin'den yaklaşık 12 bin kilometre uzaklıktan gelen turistlerin beğenisi topladı.

AKSARAY'da Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi, karla beyaz örtüye bürünen doğal güzelliği ile ABD, Brezilya, Meksika ve Arjantin'den yaklaşık 12 bin kilometre uzaklıktan gelen turistlerin beğenisi topladı. ABD'den gelen Estafaniye Yov, "Kapadokya ve Türkiye'yi çok sevdim. Burada insanlar çok güler yüzlü ve Türkiye çok güzel ve muhteşem bir ülke. Aksaray'daki Ihlara Kanyonu'na hayran kaldım" dedi.

Güzelyurt ilçesi sınırlarında yer alan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 394 basamaklı merdivenden inilen 14 kilometrelik vadi, karın yağmasıyla beyaza büründü. Bu güzel manzarayı ise Meksika, ABD, Brezilya ve Arjantin'den gelen turistler görme imkanı buldu. Vadiyi ziyaret eden turistler, kartopu oynayıp, fotoğraf çektirdi.

'TÜRKİYE MUHTEŞEM BİR ÜLKE'ABD'den geldiğini belirten Estafaniye Yov, "Aslen Meksikalıyım; ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Kapadokya ve Türkiye'yi çok sevdim. Burada insanlar çok güler yüzlü ve Türkiye çok güzel ve muhteşem bir ülke. Aksaray'daki Ihlara Kanyonu'na hayran kaldım ve çok hoşuma gitti. Dünyada birçok yerde diğer kanyonlarda var; ama burada yağan karla birlikte daha güzel bir görüntü verdi. Biz de arkadaşlarımızla kartopu oynayıp, kardan adam yapıp, bol bol fotoğraf çektirdik" dedi.'ANADOLU'YU GEZDİRİYORUZ'

Turist grubuna eşlik eden rehber Birdal Oymak, kafilenin ABD, Meksika, Brezilya ve Arjantin'den gelen turistlerden oluştuğunu belirtti. Oymak, "Misafirlerimize, Anadolu'yu gezdiriyoruz. Pandemi döneminde evde kalmaktan sıkılmış ve 'Artık biz gezmek istiyoruz, ne olursa olsun aşıda çıktı, testimizde yaptırdık ve her şey de yolunda biz yola çıkıyoruz' diyerek yaklaşık 12 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye geldiler. Biz de bu grupla Kapadokya ve Anadolu'yu geziyoruz. Bugün güzelliğiyle büyüleyen Ihlara Vadisi'ni geziyoruz. Şansımıza çok güzel kar yağdı. Misafirlerimizle bol bol selfie yaptık" diye konuştu.

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12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı
12 bin kilometre uzaktan gelen turistler Ihlara'ya hayran kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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