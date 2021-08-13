Masterchef 12 Ağustos kim kazandı? 12 Ağustos Masterchef ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya seçilen 10. ve son yarışmacı kim oldu?

Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 12 Ağustos Perşembe ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 10. seçilen isim kim oldu? Hasan mı? Azize mi? Samet mi? Detaylar haberimizde...

Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 10. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, onuncu yarışmacı kimdir? 12 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 12 Ağustos Perşembe 1. kim seçildi?

12 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

12 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 3 yarışmacı şu şekilde:

Hasan

Azize

Samet

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 10. yarışmacı olacaktır.

Son ikiye kalan yarışmacılar:

Samet

Hasan

Kazanan isim, bu akşamın 1. si Hasab oldu. Buna göre Hasan ana kadroya seçilen 10. ve son yarışmacı oldu.

KAZANAN İSİM : HASAN