12 - 18 Ekim haftasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilir; 12-18 Ekim tarihleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumlarını okuyabilirsiniz.

KOÇ: Hukuk, eğitim, turizm, yurt dışı bağlantılı işlerde, geçmişten itibaren enerjinizi verdiğiniz alanda hedefinize ulaşabilirsiniz. Enerjinizin içe döndüğü bir dönemdesiniz. Eşiniz veya ortağınızla güç mücadelesine girmeden hareket etmeyi başarırsanız, mutlu mesut devam edersiniz.

BOĞA: Günlük işler, sağlık ve çalışanlarla ilgili konuların ön planda olacağı bir hafta. Yoğun tempo ve yüksek enerji gerekecek. Ancak çabalarınıza değecek. Yaratıcı işler yapanlar ve sahnede çalışanlar için ani bağlantılar olabilir. Spekülatif yatırımlardan güzel gelir elde edebilirsiniz.

İKİZLER: Aşk veya çocuk haftanın ana teması. Geçmişte tanıdığınız biriyle aniden bir aşk gelişebilir. Ev almak isteyenler, gelecek ek bir parayla bu hayaline ulaşabilir. Yurt dışı, eğitim ve hukuk konularında ise aksilikler ve zorlanmaların devam etme ihtimali yüksek.

YENGEÇ: Hafta genelinde aileniz ve evinizle ilgili işlere yoğunlaşacaksınız. Günlük işlerin yoğunluğu zorlayıcı olabilir. Çalışanlar işte mesai arkadaşlarıyla kavga boyutuna kadar gidebilirler. Oto kontrolü sağlayabilenler ise; duygusal yaralarını sararak, istediklerini elde edebilirler.

ASLAN: Kardeş, kuzen, yakın çevreyle ilişkilerin yoğun olacağı bir hafta. Her zamankinden daha fazla ön planda olmak isteyeceksiniz. Yurt dışı, hukuk ve eğitim konularındaki sorunları aşarak rahatlayacaksınız. Ancak enerjiniz düşük olabilir. Sizin için otorite olan kişilerin baskısına maruz kalabilirsiniz.

BAŞAK: Aşk ve maddi konularda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yurt dışı, turizm, eğitim ve hukukla ilgili işi olanlar anlaşmalar yaparak, gelirlerini aniden artırabilirler. Çocuğunuzla ilgili sorunlar büyüyebilir. Ekstra çıkan bazı ödemeler veya krediyle ilgili sorunlar canınızı sıkabilir.

TERAZİ: Aile, eş veya ortağınızla yaşayacağınız sorunların, nihai planda sizin ilerlemenizi ve gelişmenizi sağlayacağını bilerek akışa uyum sağlarsanız, kazanırsınız. Maddi konular nedeniyle, ani kırıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gizli kadın düşmanlıklarına maruz kalabilirsiniz, dikkat!

AKREP: Daha ruhsal ve derinlere dalma eğilimindesiniz. Hayallerinizin gerçekleşme ihtimali yüksek olmasına rağmen, umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Oysa, aklınızla hislerinizi dengeleyerek, tüm engelleri aşıp, hayalinize ulaşabilirsiniz. İletişim, yolculuk ve ticarette aksilik çıkabilir.

YAY: Sosyal çevrenizden alacağınız destekle, konumunuzu veya kariyerinizi yükseltebilirsiniz. Ani gelen aşk veya para ile yüzünüz gülebilir. Evliler sevgi eksikliği nedeniyle üzülebilirler. Enerjinizi harcadığınız ve geçmişten itibaren emek verdiğiniz işlerde mücadele ile başarı elde edebilirsiniz.

OĞLAK: Yurt dışı, eğitim, hukuk, turizm gibi konular haftanın ana teması. Emek verdiğiniz konularda amacınıza ulaşabilirsiniz. Uzun süredir istediğiniz evi, kredi onayı veya gelecek ek bir para desteğiyle alabilirsiniz. Bu dönem bilmediğiniz bazı gerçekler ortaya çıkabilir.

KOVA: Ödeme, kredi, miras veya ameliyat işleriyle uğraşabilirsiniz. Evlilik veya ortaklı işlerde, geçmişten gelen sorunlar bir anda tekrar gün yüzüne çıkabilir. Ticaretle uğraşanlar yeni anlaşmalar yapabilirler. Bekarlar yakın çevrelerinden birisiyle evliliğe adım atabilirler.

BALIK: Evlilik veya ortaklı işlere yoğunlaşacağınız bir dönem. Yapacağınız ani ortak işle, bir anda kazancınızı artırabilirsiniz. Bu iş uzun süredir çaba göstererek, uğraştığınız bir proje olabilir. Evliler aşk tazeleyebilirler. Normalin aksine günlük hayatta ön planda olmak isteyeceksiniz.

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Not : Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.