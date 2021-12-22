11 yaşındaki kız çocuğuna merdiven boşluğunda tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Apartman sakinleri tarafından darp edilerek polise teslim edilen şüpheli cezaevine gönderildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki kız çocuğuna, duvarlarını boyamaya gittiği evin merdiven boşluğunda tacizde bulunan, apartman sakinleri ve diğer inşaat ustaları tarafından darp edilerek polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde bir apartmanda meydana gelmişti. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk babası H.K. isimli şahıs, içini boyamak için gittiği bir dairenin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Kız çocuğunun çığlık atmasıyla toplanan apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları duruma müdahale etti. Şahsı darp eden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polise teslim etti. Daha önce de evli bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürülen H.K., serbest bırakılmasının ardından soruşturma kapsamında polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.