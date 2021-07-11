11 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
11 Temmuz 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Kupa Akşamı
04:00 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Euro 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Euro 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması
12:40 UEFA Euro 2020 Özetler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:50 Spor Kitaplığı
16:55 Hava Durumu
17:00 Transfer Günlüğü
18:50 Takvim Yaprakları
19:00 Spor Bülteni
19:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
22:00 Spor Akşamı
23:00 UEFA EURO 2020 Derlemeler
23:30 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
23:50 Avrupa Şampiyonası Finaller
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com