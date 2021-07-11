11 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
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11 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı

11 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

11 Temmuz 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Kupa Akşamı

04:00 Spor Artı

05:00 Gündem Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Euro 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması

08:40 UEFA Euro 2020 Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Olimpiyat Ateşi

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Euro 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması

12:40 UEFA Euro 2020 Özetler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Haftasonu

16:00 Spor Bülteni

16:50 Spor Kitaplığı

16:55 Hava Durumu

17:00 Transfer Günlüğü

18:50 Takvim Yaprakları

19:00 Spor Bülteni

19:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

22:00 Spor Akşamı

23:00 UEFA EURO 2020 Derlemeler

23:30 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

23:50 Avrupa Şampiyonası Finaller

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: InterSinema.com

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