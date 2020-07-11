11 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı
11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
11.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 11.07.2020 06:46
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:15 Kalp Atışı
02:45 Kalp Atışı
03:15 Kuaförüm Sensin
04:15 Kuaförüm Sensin
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Kalp Atışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Milyarder
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Türk Malı
23:45 Tehlikeli Soygun
Kaynak: InterSinema.com