11 şehit verdiğimiz helikopter kazası sonrası bölgeden yeni görüntü! Ekipler olay yerine ulaştı
11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazası sonrasında facianın yaşandığı bölgeye giden ekipler, inceleme başlattı. Olay yerinden gelen yeni görüntülerde kaza kırım ekiplerinin incelemelerine devam ettikleri görüldü.
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.
EKİPLER NEMRUT'UN ETEKLERİNDEKİ KAZA BÖLGESİNE ULAŞTI
AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı.
JANDARMA KAZA BÖLGESİNE GİDİŞLERE İZİN VERMİYOR
Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermiyor.