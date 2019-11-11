"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
Fidan dikim alanından görüntüler AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşması Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması Fidan diken çocuğun konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç;
Fidan dikim alanından görüntüler
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşması
Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması
Fidan diken çocuğun konuşması
Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Trabzon'da 100 bin fidan toprakla buluştu. Program kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Üniversitesi'ne 12 bin fidan dikildi.
Haber Videosu: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası