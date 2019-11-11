"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

Fidan dikim alanından görüntüler AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşması Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması Fidan diken çocuğun konuşması Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç;

11.11.2019 19:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:01

Fidan dikim alanından görüntüler

Milletvekili 'nun konuşması

Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun konuşması

Fidan diken çocuğun konuşması

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Trabzon'da 100 bin fidan toprakla buluştu. Program kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Üniversitesi'ne 12 bin fidan dikildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
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