"11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacak" diyen İBB, vatandaşları madde madde uyardı
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"11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacak" diyen İBB, vatandaşları madde madde uyardı

10.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:42

İBB, 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak normalleşme adımlarıyla ilgili "Yolcu taşımasında kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşanacağı da alenen ortadadır" ifadelerini kullanarak vatandaşları madde madde uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını açıkladığı normalleşme adımları kapsamında; berberler, kuaförler, güzellik salonları ve alışveriş merkezleri açılacak. Konu ile ilgili İBB'den dikkat çeken bir çağrı geldi. İBB, toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamaların devam ettiğini belirterek, vatandaşlara ulaşımda güçlükler yaşayabileceklerini ve evlerinde kalmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu, "Mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.

İBB'den yapılan Açıklama şu şekilde:

"Kıymetli İstanbullular; 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü, pek çok işletmenin tekrar faaliyete geçecek olması nedeniyle, İstanbul'da özel araç kullanımı ama daha önemlisi toplu taşıma kullanımında ciddi bir artış beklemekteyiz. Önemli bir örnek olarak; daha 11 Mayıs'ta başlayacak serbesti başlamadan 8 Mayıs Cuma günü toplu taşımada 1 milyon 336 bin geçiş olmuştur. Böylece, 20 Mart tarihinden bugüne İstanbul'da en fazla toplu taşıma kullanılan gün geçtiğimiz Cuma olmuştur. Salgının toplu taşıma araçlarında hızlı ve kolay yaygınlaştığı bilim insanlarınca açıklanmıştır.

İBB'DEN MADDE MADDE UYARI

11 Mayıs Pazartesi günü başlatılacak yeni serbestilerle toplu taşıma kullanımının çok daha fazla artacağını öngörüyoruz ve siz değerli halkımızı şu önemli başlıklarla bilgilendirmek istiyoruz:

1. Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız.

2. Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz.

3. Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00'dan sonra akşam da 16:00'dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız.

4. Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metre ile koruyun.

5. Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen gösteriniz.

6. Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız.

TOPLU TAŞIMADA OLAĞANÜSTÜ DÜZENLEMELER DEVAM EDECEK

Değerli İstanbullular;

"Sayın Sağlık Bakanımız tarafından da İstanbul'un Türkiye'deki salgının merkezi olduğu belirtilmiş ve en çok hastanın ve ölümün İstanbul'da yaşandığının altı çizilmiştir. İBB Bilim Kurulu, 11 Mayıs'ta başlayacak serbestinin henüz erken bir açılma olduğunu belirtmiştir. Buna rağmen, normalleşme adımları atılırken toplu taşımaya dair herhangi bir yeni düzenleme de getirilmemiştir. Yani 11 Mayıs'ta normalleşme başlıyor ama toplu taşıma kurallarındaki olağanüstü düzenlemeler devam etmektedir.

YOLCU SAYISINDA KISITLAMA DEVAM EDECEK

Bilindiği üzere, otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabiliyor, ayakta da oturan yolcunun yarısı kadar yolcu taşınıyor. Bu 100 kişilik bir otobüsün yaklaşık 25 kişi, 1600 kişilik bir metronun 300 kişi taşıyabileceği anlamına geliyor. Sıkı pandemiyle mücadele uygulamaları devam ettiği için Pazartesi günü mutlaka duraklarda bazı yolcularımızı bekletmek durumunda kalacağız. Lütfen sabırla yeni ve boş aracımız gelene kadar bekleyiniz.

"SIKINTILAR YAŞANABİLİR"

Belirtmek isteriz ki, İstanbul'da tüm toplu ulaşım seferleri 11 Mayıs Pazartesi günü yüzde 100 kapasite ile çalışacaktır. Buna rağmen yolcu taşımasında kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşanacağı da alenen ortadadır. Yapılan yeni düzenlemeyle ticari taksilerin 3 yolcu almasına karar verilmiştir. Bunun anlamı şudur; 2 metrekarelik alanda sürücü dahil 4 kişi yolculuk edebilir. Oysa toplu taşıma araçlarında böyle bir serbesti henüz başlamamıştır. Bu vesileyle Pazartesi günü ve sonrasında toplu taşımada elimizde olmayan nedenlerle siz değerli yolcularımızın bir bölümü mağduriyet yaşayabilir. Kıymetli halkımıza, tekrar belirtmek isteriz ki salgın tehlikesi sürmektedir ve mümkün olduğunca evde kalarak lütfen sağlığınızı koruyunuz.

Güncel Manşet

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