11 Eylül saldırısında ilk müdahaleye giden itfaiyeci Gismondi, koronavirüsten öldü
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11 Eylül saldırısında ilk müdahaleye giden itfaiyeci Gismondi, koronavirüsten öldü

28.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:37
11 Eylül saldırısında ilk müdahaleye giden itfaiyeci Gismondi, koronavirüsten öldü

ABD'de 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör saldırısında ilk müdahale için bölgeye sevk edilenler arasındaki New York Şehri İtfaiye Teşkilatı'ndan (FDNY) Ralph Gismondi (68), koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör saldırısında ilk müdahale için bölgeye sevk edilenler arasındaki New York Şehri İtfaiye Teşkilatı'ndan (FDNY) Ralph Gismondi (68), koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında, ilk müdahale için olay yerine gidenlerden biri olan itfaiyeci Ralph Gismondi, 5 Nisan'da koronavirüse yenildi. ABD medyası, Ralph'in kardeşi Nicholas Gismondi'nin de Ralph'tan 12 gün önce koronavirüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.


11 Eylül saldırısında ilk müdahaleye giden itfaiyeci Gismondi, koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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