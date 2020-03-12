"11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı - BALIKESİR
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı - BALIKESİR - Haber
Ersin Yazıcı, Balıkesir, Kepsut, Güncel

"11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı - BALIKESİR

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen bu yıl 11'incisi düzenlenen "Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

12.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:39

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen bu yıl 11'incisi düzenlenen "Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'in dünya standartlarında ürün yetiştirmeye devam ettiğini söyledi.

Yazıcı, fuarlara daima ihtiyaç olduğunu anlatarak, "Balıkesir çiftçilerine şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Biz dünya, Avrupa standartlarında et, süt, süt ürünleri ve tarım ürünleri üretiyoruz. Lütfen bundan geri düşmeyelim. Türkiye'yi doyuran il önden gitmez önderlik yapmazsa Türkiye tarımında da eksiklik olur. Biz standartlara uygun tarım ürünlerini üretmeye lütfen devam edelim." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da belediye olarak çiftçi eğitim merkezini kurduklarını belirtti.

Yılmaz, tüm çiftçilerin fuara katılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Balıkesir'de insanların geçim kaynağı dolaylı yoldan yüzde 55'i tarım ve tarıma dayalı ürünlerden geçiniyor. Turizm, madenimiz de var ama köküne baktığınızda herkesin boğazından tarımla ilgili bir rızık geçiyor. Balıkesir için geliştirilmesi gereken en önemli alan ve hepimizin iştigal etmesi gereken alan tarım ve faaliyet alanlarıdır. İnşallah bu fuarın ziyaretçisi çok olur ve Balıkesir'in gelişmesine faydası olur."

Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Kaymakamı Bilal Ölmez, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Gıda ve Tarım İl Müdür Vekili Kurtuluş Candan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, KOSGEB İl Müdür Vekili Kadir Dağdeviren'in yanı sıra üretici birlikleri temcileri, siyasi parti il başkan ve yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yazıcı ve beraberindekiler, fuardaki stantları gezdi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'le beraber traktöre bindi.

Tarım makineleri ve traktörlerin de dahil olduğu yaklaşık 250 firma ile hayvancılık yapan 50 üreticinin katıldığı fuar 15 Mart'a kadar açık kalacak.

'11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı - BALIKESİR

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

"11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı - BALIKESİR

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Haber
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Falcao Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: "11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı - BALIKESİR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 19:48:07. #1.15#