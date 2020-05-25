11 aylık yavru leylek 3 bin kilometre yol geldi
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11 aylık yavru leylek 3 bin kilometre yol geldi

Tuna Nehri kıyısındaki Macar Köyü Srezemle'de dünyaya gelen 11 aylık yavru leylek 3 bin kilometre yol kat ederek Bursa'nın Karacabey Longozuna geldi.

11 aylık yavru leylek 3 bin kilometre yol geldi
25.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:56

Tuna Nehri kıyısındaki Macar Köyü Srezemle'de dünyaya gelen 11 aylık yavru leylek 3 bin kilometre yol kat ederek Bursa'nın Karacabey Longozuna geldi.

Tuna Nehri kıyısındaki Macar Köyü Srezemle'de 13 Haziran 2019'da yuvada yavruyken halkalanmış olan aylak leylek, ilk ayında yuvadan uçtu. Bir leylek grubuyla birlikte Macaristan'dan ayrılarak Afrika kıtasına doğru ortalama 2 bin kilometrelik bir göç gerçekleştiren yavru leylek, kış ayını güneyde geçirdikten sonra ilkbahar ile birlikte yeniden doğduğu kuzeye doğru yola çıktı. 15 Mayısta yine büyük bir leylek sürüsüyle yola koyulan yavru leylek, Karacabey Longozunun kıyısında doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in kadrajına girdi.

Normalde genç leyleklerin ilk yıllarını çok kuzeye çıkmadan Orta Doğu coğrafyasında geçirdiğini belirten Alper Tüydeş, "Leylek sürüsünün arasında fark ettiğim yavru leyleğin halkası dikkatimi çekti. Mavi halkayı Macarlar, siyahı Almanlar, yeşili Polonya kullanıyor. Ben de Macarlara hemen kuşun görüldüğü koordinatları da vererek bilgi ve teyit istedim. Kısa sürede kuş ile ilgili bilgi geldi. Meğer karşımda duran bu leylek, daha 1 yaşını doldurmamış, 11 aylık bir yavruymuş. Bu yavru leylek daha 1 yaşına basmadan ortalama 4 bin kilometre yol yapmış olacak. Ben onun bu yolculuğuna Bursa molasında dahil oldum. Sürüsüyle birlikte indikleri sarı papatyalarla dolu çayırda böcek peşinde koştururken fotoğrafladım" dedi.

Ayrıca yavru leyleklerin yuvadan uçtuktan sonraki 3-4 yıl boyunca eş tutmadığını da ifade eden Tüydeş, "Bu süre zarfında yine göç ederler. Ancak gittikleri yerlerde beslenip dinlenmekten başka bir şey düşünmezler. İşte bu genç ve nerede akşam orada sabah gezen leyleklere aylak leylek diyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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