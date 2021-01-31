Geçim sıkıntısına daha fazla dayanamadı! 2 çocuk babası müzisyen yaşamına son verdi

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir işsiz olan ve geçim sıkıntısı çekmeye başlayan 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz ailesinin olmadığı sırada kömür sobasından çıkardığı kovayı odaya koyup kapıyı kapattı. Çıkan gazdan zehirlenen Topuz hayatını kaybederken, arkadaşı müzisyenin 11 aydır işsiz olduğunu söyleyerek ekonomik sıkıntı yaşadığını aktardı.

Pandemi sürecinin olumsuz yönde etkilediği sektörlerden biri de müzik dünyası. Müzisyenler her platformda içinde bulundukları zor durumu dile getirmeye çalışırken bazı sanatçılar ise yaşadıkları duruma dayanamayıp yaşamına son veriyor.

KÖMÜR SOBASINI AÇIP KOVASINI DIŞARI ÇIKARDI

Dün öğle saatlerinde Buca'da bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, müzisyenlikle uğraşan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen iki çocuk babası Erdem Topuz, ailesinin evde olmadığı bir sırada yanan kömür sobasını açıp, kovasını dışarı çıkardı.

ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Çıkardığı kovayı odaya koyup, kapıyı kapatan Topuz., sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Erdem Topuz'dan haber alamayan yakınları çilingir yardımıyla eve girdiklerinde yerde hareketsiz şekilde görüp, durum polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, Erdem Topuz'un karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiğini belirledi. Müzisyenin cenazesi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ARKADAŞI EKONOMİK SIKINTILAR YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Erdem Topuz'un yakın arkadaşı Erol Doğu; müzisyenin 11 aydır işsiz olduğunu ve son dönemde ekonomik sıkıntılarının arttığını söyledi. Topuz'un cenazesi Pazar günü saat 13:00'da Narlıdere Cem evinden son yolculuğuna uğurlanacak.

"SON İKİ AYDA İNTİHAR EDEN İKİNCİ MÜZİSYEN KARDEŞİMİZ"

İstanbul Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği yöneticisi Mert Baydeniz yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşimizi kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 2 ayda intihar eden ikinci müzisyen kardeşimiz. Pandemi döneminde zor durumdayız ve sosyal güvencemiz yok. Bu şekilde nasıl mücadele edeceğiz?" dedi.