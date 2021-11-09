109 TL değerindeki Assassin's Creed oyunu ücretsiz oldu

Ubisoft Montreal'in geliştirdiği Assassin's Creed China, Assassin's Creed Russia ve Assassin's Creed India üçlemesinin paketi Assassin's Creed Chronicles Trilogy, Ubisoft Store'dan ücretsiz şekilde kütüphaneniz ekleyebilirsiniz.

109 TL değerinde olan Assassin's Creed Chronicles'ı satın almak için buraya tıklayınız. Assasin's Creed Chronicles'ı 12 Kasım Cuma'ya kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Assassin's Creed deneyiminizi genişletin ve yeni 2,5 Boyutlu gizlilik odaklı oynanış ile yepyeni ortamlarda üç ünlü suikastçının unutulmuş hikâyelerini keşfedin:

Üç efsanevi suikastçının maceralarını yaşayın:

Her bölüm, ancak oyunun sonunda açıklığa kavuşacak ortak bir hikâye ile birbirine bağlı olan farklı birer kahraman ve ortam sunuyor.

Yeni bir boyutta gizlilik:

Usta bir Suikastçı olmanın heyecanını 2,5 Boyutlu ortamda yaşayın. Dikkat çekmemek için gizlice ilerleyip saklanın ve düşmanlarınızı ıslık ve kostümlerle kandırın.

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Hızlı ve akıcı bir 'saldırı rotası' deneyimi yaşayın:

Tehlikeden kaçarken, engelleri aşarken ve gizlice tırmanırken bir Suikastçı olarak hareket etmenin özgürlüğünü hissedeceksiniz.

Üç farklı dövüş stilinde ustalaşın:

Her tarih kaydı kendine has silah ve donanımlara sahip olan farklı bir Suikastçı barındırıyor.

Birçok farklı düzlemde hareket edin:

Çevrenizdeki farklı katmanlar arasında geçiş yaparak ihtiyaçlarınıza göre doğru yolu seçin.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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