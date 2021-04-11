1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı

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Lideri olduğu suç örgütünün çökertilmesi sonrası 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın son imajı ortaya çıktı. Uzun bir süredir hapishanede olan Oktar'ın 15 Mart 2021 tarihinde çekildiği iddia edilen fotoğrafı, bir sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı.

Kamuoyunda kedicikleri ve suç örgütü lideri olması ile tanınan Adnan Oktar, bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi.

MART AYINDA ÇEKİLMİŞ

Televizyon kanalında yaptığı program ve 'kedicikleriyle' tanınan Adnan Oktar'ın sosyal medyada paylaşılan ve 15 Mart 2021 tarihine ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Edirne Cezaevi'nde çekildiği belirtilen karede, Oktar'ın imajında değişikliğe gittiği görüldü.

HEM UZATMIŞ HEM BOYAMIŞ

Saçlarını omuzlarına kadar uzatan ve oldukça sağlıklı görünen Oktar'ın sakallarının da saçları gibi uzadığı görülüyor. İmaj değişikliğine giden Oktar'ın ayrıca hem saçları hem de sakalının boyalı olduğu öne sürüldü.

1075 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Cinsel istismar, eziyet, kişisel verilen kaydedilmesi, eziyet ve nitelikli dolandırıcılık dahil birçok suçtan cezaevinde bulunan Adnan Oktar, "organize silahlı suç örgütü elebaşı" olarak toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.