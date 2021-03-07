1074 Çankırıspor ilk antrenmanını yaptı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden 1074 Çankırıspor sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Atatürk Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştiren ekibin çalışmalarını Kulüp Başkanı da takip etti.

Kulüp Başkanı Barbaros Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın ilk antrenmanına başladığını söyledi.

Sezona çok iyi bir şekilde hazırlanmayı ümit ettiklerini belirten Özdemir, "Sağ olsun Harun hocamız iyi bir ekiple burada iyi bir çalışma yapacağına eminiz. Bu çalışmada biz taraftarımızın, Çankırı'mızın güçlü el birliği ile inşallah bu sene başarıya gideceğimizi düşünüyoruz." dedi.

1074 Çankırıspor Teknik Direktörü Harun Aydoslu da lig sonunda hedefledikleri yere gelmeye çalışacaklarını belirterek, "19 Mart'a kadar çift idman yapacağız. Daha sonrasında sporculara 2 gün izin vereceğiz. Daha sonrasında hazırlık maç periyotlarımız olacak. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Osman Türk