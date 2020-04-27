1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
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Emre Çelik, Ferrari, Samsun, Güncel, Haber

1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim

Dün hakkında, "Ferrari sahibi şahıs, devletin verdiği 1000 TL'lik yardıma başvurdu" başlıklı haberler yer alan İş adamı Yunus Emre Çelik suskunluğunu bozarak kendisini savundu. Çelik, "Benzerlikten dolayı mağdur oldum" diye konuştu.

27.04.2020 08:15 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:22

Samsun'da bir Ferrari sahibi, hükümetin koronavirüs dolayısıyla açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden bin TL alabilmek için İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu. Olayın haber olmasının ardından gözler Samsun'daki Ferrari sahiplerine çevrildi.

Samsun'daki Ferrari sahiplerinden birisi olan Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, o kişinin kendisi olmadığını, benzerlikten dolayı mağdur olduğunu açıkladı. Olaydan sonra telefonlarının susmadığını söyleyen Çelik, söz konusu yardıma başvuran kişinin aracı ile kendi aracının farklı modellerde olduğunu kaydetti.

"TELEFONLARA CEVAP VERMEKTEN YORULDUM"

Samsun'da bir Ferrari sahibinin 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden bin TL yardım talebinde bulunduğu yolundaki haberlerin duyulmasının ardından defalarca arandığını belirten Çelik, "Telefonlara cevap vermekten yoruldum. O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bu olayın Samsun'da yaşanmasından büyük üzüntü duydum. Şehrimizin isminin böyle konularla gündeme gelmesi doğru değil" diye konuştu.

"ONA YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

Bu tür medyatik konulara şüpheyle baktıklarına dikkat çeken Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: "Dünyanın bin bir türlü hali var. Belki de bu vatandaşımız gerçekten ihtiyaç sahibidir. Biz de kurum olarak çeşitli yerlere yardımlar yapıyoruz. Bu yardımları da gizli yapmaya özen gösteriyoruz. Eğer yanlış anlaşılmazsa, yardıma ihtiyacı olan bu kişi gerçekten ihtiyaç sahibi ise biz de kurum olarak kendisine yardım etmeye hazırız."

1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim

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