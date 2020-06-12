100. Yıla özel fotoğraf yarışması sonuçlandı İzmir Göztepe Rotary ve İFOD'un 100. yıla özel düzenlediği 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin 6 yıldır ortaklaşa düzenledikleri yarışmanın bu yılki konusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı kutlamalarına özel olarak seçildi. Göztepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Barış Akyelli; "Geleneksel Çocuk Oyun ve Sporları ile Köprüleri Geliştirelim" temasını, sağlıklı, genç bireylerin mutlu ve barışcıl bir gelecek için oluşturulması gereken alt yapıda, oyunun ve sporun önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacı ile belirlediklerini, yarışmaya 29 ülkeden 432 yarışmacının 1516 fotoğraf ile katıldığını belirtti.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) onayları ile düzenlenen yarışmanın jürisi yaşanan pandemi dönemi dolayısı ile 9 Mayıs 2020 tarihinde ZOOM programı üzerinden telekonferans yöntemi ile toplanarak sonuçları belirledi. Yarışmanın jürisinde yer alan uluslararası ünvana sahip; Ali Rıza Demir (EFIAP), Mehmet Yasa (AFIAP), İzzet Keribar (EFIAP), Stratis Tsoulellis (EFIAP/P), Göztepe Rotary Kulübü ve İFOD temsilcisi Berna Kızıltan'ın eksiksiz katıldığı, yedi saat süren toplantı sonunda, 16 fotoğraf ödül kazanırken 50 fotoğraf da sergileme hakkı aldı.

İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök de Göztepe Rotary Kulübü ile altı yıldır birlikte düzenledikleri yarışmanın, fotoğrafın yarınlara bırakılan belge niteliğinin, sanatla birleştiren özelliğini vurgulayarak, katılan yarışmacıları fotoğraf sanatına olan katkıları için kutladı.

Kaynak: Bültenler