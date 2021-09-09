100. DHY ataması ne zaman? DHY kurası isim listesi ve atama sonuçları sorgulama!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre bugün düzenlenen 100. DHY atama kura sonuçları için binlerce kişinin gözü Bakanlığın Youtube hesabı üzerinden naklen yayınlanan kuraya çevrildi. Peki, 100. DHY ataması ne zaman? DHY kurası isim listesi ve atama sonuçları sorgulama!

Bugün Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilen kuranın sonuçları merakla beklenirken binlerce kişi "100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası çekildi mi, sonuç sorgulama nasıl yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre bugün düzenlenen 100. DHY atama kura sonuçları için binlerce kişinin gözü Bakanlığın Youtube hesabı üzerinden naklen yayınlanan kuraya çevrildi. Peki, 100. DHY ataması ne zaman? DHY kurası isim listesi ve atama sonuçları sorgulama! İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

100. DHY ATAMASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;

"Kura çekilişi 09.09.2021 tarihinde saat 10:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır."

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