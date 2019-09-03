10 yıllık sakallarını kestiren oyuncu Bülent Emrah Parlak alay konusu oldu

10 yıllık sakallarını kestiren oyuncu Bülent Emrah Parlak alay konusu oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la yıldızı parlayan Bülent Emrah Parlak, 10 yıllık imajını değiştirerek bıyığını kesti. Oyuncu yeni imajıyla da takipçilerinin diline düştü.

03.09.2019 10:00
10 yıllık sakallarını kestiren oyuncu Bülent Emrah Parlak alay konusu oldu

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile başarısından söz ettiren ve yıllardır rol aldığı dizi ve filmlerle başarısıyla gündeme gelen oyuncu Bülent Emrah Parlak, 10 yıldır kullandığı bıyıklarını kesti.

YENİ İMAJIYLA TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Yeni bir proje için bıyıklarını kestirdiği düşünülen oyuncu, bıyıksız ilk fotoğrafını "Yorumsuz" notuyla paylaştı. Oyuncu önceki gün de farklı bir yere bakarken çektirdiği fotoğrafını da siyah beyaz olarak paylaşınca takipçilerinin diline düştü.

"SOYADININ HAKKINI VERMİŞ"

Oyuncunun fotoğrafını gören takipçileri, 'Sakalların gidişine bakıyor', 'Kestiğin o bıyığı yerine koy lütfen' ve 'Soyadının hakkı bu olsa gerek' gibi yorumlar yapıldı.

10 yıllık sakallarını kestiren oyuncu Bülent Emrah Parlak alay konusu oldu
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YORUMLAR (40)

  • CAN DEP:
    Bu ülkede irkci fasist gerici yobazlar gibi düsünmeyen herkes "Teröristir" ben sizin gibi düsünmüyorum ulannn bende sizin "Teröristlerdenim" ulannn..
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  • BEY35:
    Neden hep ülkesine asilik isyankarlık yapan sanatçılar böyle popüler ediliyorhaber değeri taşımayan davranışlar ile haber konusu yapılıyorsanat ile hiç bir alakası olmayan sıradan insanların birilerinin desteği ile geldiği son nokta işe çok yazık.
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  • PARLAK DEĞİL KAPKARA:
    Şu alemin en karakter yoksunu adamlarından birisin. Fırsat bulunca içindeki pisliği saçtın durdun millet de senin hakiki suretini görmüş oldu
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  • ABDULREZZAK:
    Önce içini temizle adam olmayı dene. Fırsat buldukça içindeki pisliği kusuyorsun. HDP hayranlığın aşikar zaten. Senin gibi ikiyüzlü yaşatan karskterlerden tiksiniyorum
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  • ÇİFTETELLİ:
    tavugun faziletleri vardır. yumurtaya can veren rabbim. tavuğada uçabilsin diye tüy vermiştir. sakal kesmek haramdır. lakin sağlık problemlerinden dolayı ille kesmek gerekiyor ise. yolunması gerekir. sakal kesmek günahtır. sakal yolmak sevaptır.
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  • SAKAR SAKİR:
    o zaman sakal kesmek günahsa o halde insanlar sakallı doğsaydı traşada gerek kallmazdı çifte telli
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  • HAYAT CİFTETELLİ SANA DOSTUM:
    allah beyin vermistir. beyini yaratan rabbim düsünmek icin yaratmistir. kullanmamak haramdir, eger kullanmiyor ise hayvandan farki cok yoktur. :D
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