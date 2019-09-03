10 yıllık sakallarını kestiren oyuncu Bülent Emrah Parlak alay konusu oldu

03.09.2019 10:00

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile başarısından söz ettiren ve yıllardır rol aldığı dizi ve filmlerle başarısıyla gündeme gelen oyuncu Bülent Emrah Parlak, 10 yıldır kullandığı bıyıklarını kesti.

YENİ İMAJIYLA TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Yeni bir proje için bıyıklarını kestirdiği düşünülen oyuncu, bıyıksız ilk fotoğrafını "Yorumsuz" notuyla paylaştı. Oyuncu önceki gün de farklı bir yere bakarken çektirdiği fotoğrafını da siyah beyaz olarak paylaşınca takipçilerinin diline düştü.

"SOYADININ HAKKINI VERMİŞ"

Oyuncunun fotoğrafını gören takipçileri, 'Sakalların gidişine bakıyor', 'Kestiğin o bıyığı yerine koy lütfen' ve 'Soyadının hakkı bu olsa gerek' gibi yorumlar yapıldı.