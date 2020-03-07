10 yılda 7 kez ameliyat oldu, sonunda oğlunu kucağına aldı

07.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:34

İSTANBUL 'da yaşayan ve 10 yıl önce evlenen Meltem Yücel, evliliğinin 2'nci ayında şiddetli karın ağrısı ve yoğun kanama şikayeti ile doktora başvurdu. Burada kendisine çikolata kisti olarak bilinen endometriozis teşhisi koyulurken acilen ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyatın ardından Yücel'e doğal yollarla çocuk sahibi olamayacağı, yumurtalık ve tüpler ile ilgili bir problem olduğu söylendi. Bunun üzerine eşi Koray Yücel ile birlikte tedavi için yollar aramaya başlayan genç kadın 2010 yılından bugüne kadar tam 7 kez aynı sorun nedeniyle ameliyat oldu. 10 yıl süren tedaviler sonucunda Yücel çifti büyük mutluluğu yaşadı ve 2 ay önce oğulları Ali Mavi'yi kucağına aldı.

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ise Türkiye'de her 10 kadından 1'inin bu hastalık ile savaştığını belirterek hastaların iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve gerçek anlamda gerekli görüldüğü takdirde ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti.

Doğru tedavi ile anne olma şansını yakaladığını belirten Meltem Yücel yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Evliliğimin ikinci ayında şiddetli bir ağrı ve kanamayla doktora gittim. Bende çikolata kisti olduğu ve acilen ameliyat olmam gerektiği söylendi. Bunun üzerine ameliyat oldum. Ancak operasyondan sonra bana doğal yollarla çocuk sahibi olmamın çok zor olduğu söylendi. Yumurtalık ve tüplerimde problem olduğunu belirttiler."

2014 yılında Prof. Dr. Mustafa Bahçeci'nin 6'ncı ameliyatını gerçekleştirdiğini belirten Meltem Yücel daha sonra ikiz bebeklerine hamile kalsa da 6 aylık gerçekleşen doğum sonrasında bebekler yaşama tutunamadı. Büyük üzüntü yaşayan Meltem Yücel, yeniden başlayan ağrılar nedeniyle son bir operasyon daha geçirdi. Ardından tekrar tüp bebek tedavisine başlayan çift 3 Ocak 2020'de dünyaya gelen bebekleri Ali Mavi ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Meltem Yücel, "Yaşadığımız sancılı günler geride kaldı ve tek mutluluk kaynağımız Ali Mavi. Zorlu bir gebelik süreci geçirmeme rağmen dondurduğumuz embriyolarımız ile ilerleyen yıllarda oğlumuza bir kardeş istiyoruz" dedi.

"BAŞARISIZ OLMA RİSKİNİ EN AZA İNDİRDİK"

Çikolata kistlerinin Türkiye'de her 10 kadından 1'inde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mustafa Bahçeci özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda iyi değerlendirme yapılması gerektiğini ve ameliyatın gerekli olduğunda yapılması gerektiğini belirtti. Yücel çiftinin tedavisini gerçekleştiren ve durumu değerlendiren Prof. Dr. Bahçeci, "Geçirmiş olduğu ameliyatların vücuda verdiği hasarlar nedeniyle ikiz bebekler 6 aylık doğdu ancak hayata tutunamadı. Çikolata kisti tedavisinde laparoskopik ya da klasik yöntemle yapılan cerrahi operasyonlar sonucu endometriozis lezyonlarının çıkartılması ya da yok edilmesi mümkündür. Tedavi sonucunda belirtilerin hafiflemesi veya gebeliğin oluşması sağlanabilir. Buna rağmen diğer tedavilerde olduğu gibi hastalığın tekrarlama riski yüksek. Çiftimizin geçmişte geçirmiş olduğu çok sayıda endometriozis ameliyatlarının yanı sıra olumsuz sonuçlanan bir tüp bebek deneyimi ve erken doğumla sonuçlanan bir de gebeliği var. Oluşturduğumuz tedavi programına olumsuz sonuçlarla karşılaşma riskini en aza indirmek adına son dönemde tüp bebek tedavisinde kullandığımız yapay zeka yöntemini de dahil ettik. Böylelikle elde edilen embriyoları çok daha fazla açıdan değerlendirilerek en sağlıklı olanını, tutunma potansiyeli en yüksek olanını tespit edip transfer ettik. Uyguladığımız tedaviden olumlu sonuç alarak bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almalarını sağladık" dedi.

HANGİ DURUMLARDA ÇİKOLATA KİSTİ AMELİYATI GEREKLİDİR?

Çikolata kistinin kısırlığa neden olabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bahçeci, "Her çikolata kistinin ameliyat edilmemesi gerekir çünkü bu kisteler ameliyat edildiği takdirde hastanın yumurtalık rezervi azalabilmektedir. Bu nedenle endometriozis kistlerinde genel bir yaklaşım vardır. 3 santimetrenin altında olan kistlerin ameliyat edilmesi önerilmez. 3-5 cm arasındaki kistlerde ameliyat yaklaşımı olabilir. Bu noktada hastanın şikayetleri önemlidir. İyi bir değerlendirme yapılması gerekir, gerçek anlamda ihtiyaç duyulduğu takdirde ameliyat kararı verilebilir" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA