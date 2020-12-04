10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

HALKIN SESİ PARTİSİ SEÇİM STARTINI VERDİ

HAS Parti'nin Genel Merkez, Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Danışma Kurulu'nun müşterek toplantısı, Genel Başkan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurtulmuş bir konuşma gerçekleştirdi.

İSRAİL'DE ORMAN YANGINLARI…

İsrail, Hayfa kentinde devam eden ve en az 42 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ederken, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye dahil birçok ülke bölgeye ekip gönderdi. 17 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden olan ülke tarihinin en büyük yangın felaketi nedeniyle 4 bin hektar alanın zarar gördüğü ifade edildi.

OTOMOBİL EVE GİRDİ

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil eve girdi.

Ev sahibi genç anne, "deprem oldu" korkusuyla bayılırken, annelerinin öldüğünü zanneden çocuklar ise gözyaşlarına boğuldu.

Vatandaşlar, yolda hiçbir önlemin alınmamış olmasına tepki gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı