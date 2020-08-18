10 yıl önce bugün neler oldu ? ERDOĞAN 1001 İCAT SERGİSİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI1000 yıllık tarihi süreçte İslam Medeniyeti'nin bilim ve teknolojiye yaptığı katkıların interaktif olarak aktarıldığı "1001 İcat" adlı sergi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

ERDOĞAN 1001 İCAT SERGİSİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI 1000 yıllık tarihi süreçte İslam Medeniyeti'nin bilim ve teknolojiye yaptığı katkıların interaktif olarak aktarıldığı "1001 İcat" adlı sergi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. KIRŞEHİR'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ İLGİ GÖRDÜ Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen ramazan etkinlikleri büyük ilgi gördü. "Teyyo Emmi" adlı açık hava tiyatrosunu 5 bin Kırşehirli beğenerek izledi. "DÜNYANIN EN BÜYÜK FENERİ" REKOR HEDEFLİYOR Gazze'de yapılan "Dünyanın en büyük feneri" Guinness Dünya Rekorları arasına girmeyi hedefliyor. Kumaş ve tahtadan oluşan 10 metre yüksekliğinde, 3.5 metre genişliğindeki fener, Gazzeli vatandaş Mustafa Mesut tarafından İsrail ablukasına dikkat çekmek için hazırlandı. 500 dolara mal olan fener, Ramazan boyunca Gazze sokaklarını süsleyecek. (İHA) Kaynak: İHA