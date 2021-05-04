10 yaşındaki otizmli Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 yaşındaki otizmli Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can Güney, 46 saatlik arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Minik çocuğun kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulunduğu öğrenildi.

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde yaşayan otizmli Kerim Can Güney iki gün önce ailesiyle birlikte ormanlık alandaki tarlalarına gitti.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Ailesi tarlada çalışırken 10 yaşındaki Kerim Can Güney gözden kayboldu. Çocuğu bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları mutlu sonla bitti.

46 SAAT SONRA BULUNDU

Kerem Can Güney arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Güney olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

10 yaşındaki otizmli Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 10 yaşındaki otizmli Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:24:10. #1.14#

title