10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi ABD'de, 1999 yılında 10 yaşındaki Pamela Butler isimli kız çocuğunu kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra kablo ile boğarak öldüren Keith Nelson, Indiana'da tutulduğu cezaevinde zehirli iğne vurularak idam edildi.

Amerika'nın Kansas eyaletinde, 1999 yılında 10 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren Keith Nelson, Indiana'da tutulduğu cezaevinde zehirli iğne vurularak idam edildi. Trump yönetimi, 17 yıl sonra federal idamlara devam etmesinden sonra Nelson, iğne ile idam edilen ikinci kişi oldu.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, KABLO İLE BOĞDU

Keith Nelson, 12 Ekim 1999 tarihinde 10 yaşındaki Pamela Butler isimli kız çocuğunu evinin önünde oynadığı sırada kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra kablo ile boğdu. İdam cezası alan Nelson'a iğne vurulduğu sırada herhangi bir acı işareti göstermedi. Ölmeden önce her son sözünü söylemeyen Nelson, kendisine iğne vurulduktan dokuz dakika sonra hayatını kaybetti.

KÜÇÜK KIZIN ANNESİ, İDAM ANINA ŞAHİTLİK ETTİ

Kızının ölümünden sonra hayatının alt üst olduğunu söyleyen Pamela'nın annesi, Nelson'a zehirli iğne vurulduğu ve hayatını kaybetti anlara şahitlik etti.

Keith Nelson