10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı
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10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy sahilinde denize giren 10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy sahilinde denize giren 10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı. Babası tarafından denizden çıkarılan kız çocuğu, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Serik ilçesinde yaşayan ve babası ve kardeşi ile birlikte denize giren Tanem Çetin'i (10), deniz kaplumbağası ısırdı. Olay sonrası çok acı çektiğini ve bir şeyin çimdiklediğini sandığını belirten Tanem Çetin, "Denize gitmiştik, yüzerken babam bir şeyin üstüne basmış. Beni kendine doğru çekerken ayağıma bir şey değdi ve ısırdı. Babam beni kurtarmak için yanıma geldi. Sanki beni bir şey çimdiklemiş gibi hissettim. Babam beni sürükleyip çıkartırken ayağıma bir şey değdi. Ondan sonra da bacağımın morardığını görünce hemen eve gelip üstümü değiştirip, hastaneye gittik" dedi.

(Mehmet Demirci/İHA)

10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı
10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı
10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı
10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı
10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı
10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı
10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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