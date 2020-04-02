10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, oyuncak almak için biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlayan 10 yaşındaki Avaşin Tekçe'ye, oyuncak bebek hediye etti.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, oyuncak almak için biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlayan 10 yaşındaki Avaşin Tekçe'ye, oyuncak bebek hediye etti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi 11 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Avaşin Tekçe'nin duyarlı davranışı Kaymakam Aktaş'ı harekete geçirdi.

Küçük Tekçe'yi ailesiyle makamında ağırlayan Aktaş, sosyal mesafeyi de koruyarak küçük kıza hayalindeki oyuncak bebeği verdi.

Örnek davranışından dolayı Tekçe'yi tebrik eden Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu kampanyaya duyarsız kalmadığın için teşekkür ederiz. Yaptığın güzel bir davranıştı, tebrik ediyorum." dedi.

Bebeği alan Avaşin'in de mutluluğu yüzüne yansıdı.

Kaynak: AA