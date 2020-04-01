10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken; Türkmenistan, Tacikistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho'da henüz vaka tespit edilmedi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede 200'den fazla yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 42 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Hızla yayılan ölümcül salgın ile ilgili peş peşe kötü haberler gelirken, bazı ülkelerde henüz koronavirüs vakası bile tespit edilmedi.

KORONAVİRÜS VAKASININ GÖRÜLMEDİĞİ ÜLKELER

İstatistik sitesi Statista'Da yer alan verilere, 1 Nisan itibariyle; Türkmenistan, Tacikistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho'da henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

HENÜZ TEST YAPILMADI

Fakat en önemli sorun, henüz test kitlerinin bu ülkelere ulaşmamış olması. Virüsü tespit etmek için insanları test etmek gerekiyor ve bu ülkelerin bir kısmının test yapmadığı düşünülüyor. Bazı ülkelerde ise koronavirüse dair sansür vakaları bildiriliyor.

MİLYONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Aralarında Birleşmiş Milletler ve Oxfam'ın da bulunduğu çok sayıda uluslararası örgüt, Afrika ülkeleri başta olmak üzere en yoksul ülkelere acil sağlık yardımı ve borçların silinmesi gibi adımlar talep etmişti.

Uzmanlara göre bu ülkelere yardım edilmemesi durumunda milyonlarca insan hayatını kaybedebilir.

DÜNYA GENELİNDE 42 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 42 bini, toplam vaka sayısı ise 890 bini aştı.