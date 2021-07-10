10 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı
10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:30 Son Yaz
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Aşk Oluversin Gari
17:00 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Şef Akademi
22:00 Sosyetik Gelin
Kaynak: InterSinema.com