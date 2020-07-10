10 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 10 Temmuz 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Galip Derviş 02:00 Adı Efsane 04:00 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Güneşi Beklerken 13:15 Aşk-ı Memnu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çatı Katı Aşk 20:00 Recep İvedik 2 22:30 Çatı Katı Aşk Kaynak: InterSinema.com