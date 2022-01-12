10 takla attı ölümden döndü... Sorumlulardan şikayetçi oldu

SİVAS Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında aracı ile uçuruma yuvarlanan sürücü, 10 takla atan aracın içerisinden sağ çıkmayı başardı, ilk iş olarak olay yerini görüntüleyip sorumlulardan şikayetçi oldu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan Emrah Yıldızay geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. Geçtiğimiz günlerde aracı ile İmranlı'dan Suşehri ilçesine giden Yıldızay, yolun kaygan oluşu nedeni ile girdiği virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. İçerisinde olduğu araç 10 takla atarak durabildi. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkmayı başaran Yıldızay ilk iş olarak kazaya neden olan yolu görüntüleyip sorumlulardan şikayetçi oldu.

Yoldaki 10 santimetre kalınlığında ki asfaltın sökülerek yerine 1 santimetre kalındığında zif kaplama yapıldığını belirten Yıldızay, yeni kazalar yaşanmaması ve sorumluların işlerini daha ciddi yapmaları için konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Yıldızay yaptığı açıklamada, " Kazayı İmranlı'dan Suşehri istikametine giderken yaşadım. Yol kötü bir durumdaydı. Yaklaşık40-50 hızla giderken virajda aracımla kaydım. Uçurumdan aşağıya yuvarlandım. 10 takla attım. Ciddi bir yaralanmam olmadı ama çok daha kötüsü de olabilirdi. İnsan hayatı önemli olmalı. Herkes işini doğru yapmalı. Ölmedim, ciddi bir yaralanmamda olmadı ama başkaları ölebilir. Yolun sıkıntılı olduğunu düşündüğüm için şikayetçi oldum. Yolla ilgili incelemelerde devam ediyor. Yol, kazadan iki ay önce yapılmıştı. Kenardan toplanan numunelerde yaklaşık 10 santimlik bir asfaltın sökülerek yerine yapılan sati kaplamanın ise 2 santim dahi olmadığını gördük. Mıcır ve zift kaplaması ile yapılan bir yol. Konuyu yargıya taşıdım. Ceza almasalar bile bundan sora ki süreçte işlerini daha ciddi yapmaları dileğim." dedi.