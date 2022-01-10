10 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 9275316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk/ İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9384316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 10/01/2022 00:01:00 - 10/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9382316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 10/01/2022 00:01:00 - 10/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9302772

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 10/01/2022 04:00:00 - 10/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9302769

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 10/01/2022 04:00:00 - 10/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9206739

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 726. sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9302790

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk/ İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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