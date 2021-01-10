10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:52
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajına, basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

Gazetecilik mesleğinin, fedakarlık istediğini aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan, yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle, emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken önemli bir kamu görevini icra etmektedir. Bu açıdan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir."

Tanğlay ise gazetecilerin, haberleri en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşma misyonu üstlendiğini aktardı.

Gazetecilerin aynı zamanda bir kamu hizmeti verdiğini belirten Tanğlay, "Gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumlarıyla demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

BEÜ Rektörü Yardım da gazetecilerin, kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydetti.

Yardım, medya organlarının, basın meslek ilkeleri çerçevesinde vatandaşlara tüm gelişmelerin doğru ve hızlı aktarılması, kamuoyunun bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde noktasında kilit bir rol oynadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Özge Özder Cemal Hünal Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Türk Endonezya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 14:58:25. #1.14#
title