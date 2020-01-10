10.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Seka Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kantarcı, Türkiye'de birçok sektörde sorunlar olduğunu öne sürerek, "Sorunlar arasında çalışan gazetecilerin sorunları daha büyük. Bizler geleceğe dair umutlarımızı koruyarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye çalışarak daha iyi bir toplum için gayretlerimizi esirgemeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA