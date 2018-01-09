AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köktaş, mesajında, bu onurlu mesleği icra eden tüm basın mensuplarının, gününü kutladığını belirtti.

Gazetecilik mesleğinin, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkıları sunduğunu ifade eden Köktaş, şunları kaydetti:

"Toplumun ortak sesi, kamuoyunun vicdanını temsil eden basın çalışanlarımız, İlkeli, doğru ve tarafsız yayınlarıyla toplumu bilgilendirmek adına önemli bir görevi yapmaktadır. Bu anlamda gazetecilerin görevlerini en iyi şekilde ifa etmek için gece gündüz, kar kış, yağmur çamur gözetmeden ortaya koydukları çaba takdire şayandır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın bir milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle görevlerini büyük bir özveriyle devam ettiren, mesleğine gönül vermiş, bu yolda emek veren tüm basın mensuplarının, sosyal haklarını güvence altına alan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."