Boyamak için girdikleri su deposunda bayılan çift 15 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'te, Cihan ve Safiye Y. çifti boyamak için girdikleri 10 metrelik su deposunda boyanın etkisiyle bayıldı. Anne ve babasından haber alamayan kız ekipleri ararken, çift 15 saat sonra mahsur kaldıkları su deposundan kurtarıldı.

Olay, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Cihan ve Safiye Y. çifti, arazilerinde bulunan 10 metrelik su deposunu boyamak için içine girdi. Ancak, çift bir süre sonra boyanın etkisiyle bayıldı.

KIZLARI HABER ALAMAYINCA EKİPLERİ ARADI

Uzun süre anne ve babasından haber alamayan kızlarının durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çiftin su deposunda olduğunun belirlenmesinin ardından itfaiye ekipleri, iş makinesiyle içeri girdi.

İŞ MAKİNESİYLE DEPODAN ÇIKARILDI

Boya kokusundan etkilenerek baygınlık geçirdiği ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen çift, bellerine halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle depodan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı