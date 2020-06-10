10 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
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10 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

10 Haziran 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

10 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
10.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 07:34

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:20 Çilek Kokusu

01:30 Abluka

03:30 Çilek Kokusu

03:30 Güzel Köylü

05:00 Güzel Köylü

05:30 Deli Deli Küpeli

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13:00 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Deli Deli Küpeli

20:00 Kutsal Damacana

22:00 Boşver Arkadaş

22:15 İşler Güçler

23:30 Aramızda Kalsın

Kaynak: InterSinema.com

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