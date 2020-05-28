10 gündür kayıp olan 67 yaşındaki adam jandarma tarafından bulundu
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10 gündür kayıp olan 67 yaşındaki adam jandarma tarafından bulundu

Antalya'da hava almak için evinden ayrılan ve 10 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki adam, evine 5-6 kilometre mesafedeki su deposunda otururken bulundu.

10 gündür kayıp olan 67 yaşındaki adam jandarma tarafından bulundu
28.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:48

Antalya'da hava almak için evinden ayrılan ve 10 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki adam, evine 5-6 kilometre mesafedeki su deposunda otururken bulundu. Daha önce de kaybolduğu ve 3 gün sonra bulunduğu öğrenilen yaşlı adam, neden eve dönmediğini soran jandarma ekibine, "Günlerdir evde canım sıkıldı, hava almak istedim, gezdim dolaştım" dedi.

Manavgat ilçesi Karavca Mahallesinde bulunan evinden 10 gün önce hava almak bahanesiyle çıkan ve 10 gündür kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Ömer Eren jandarma tarafından bulundu. Ömer Eren'in eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş, köyde ve göl kenarında yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, daha önce de kaybolduğu ve 3 gün sonra bulunduğu belirlenen Ömer Eren'i Karavca'ya 5-6 kilometre mesafedeki ASAT'a ait su deposunda oturur vaziyette buldu. Jandarma ekiplerinin kaç gündür neden eve dönmediğini sorduğu Ömer Eren "Günlerdir evde canım sıkıldı, hava almak istedim, gezdim dolaştım" diye konuştu.

Şeker hastası olduğu ve bir gözünün görmediği bildirilen Ömer Eren, 112 ekiplerince sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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