Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'nın düzenlediği ve 3 gün sürecek "10. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması", başladı.

Kaya istanbul Fair & Convention'daki programın açılışı, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti Başkanı Hidayet Oğuzhan'ın konuşmasıyla gerçekleşti. Oğuzhan, Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti'nin 2009 yılında kısıtlı şartlar ve imkansızlıklara rağmen kurulduğunu, Çin'in dayattığı zorluklara rağmen mücadelelerine devam ettiklerini ve bu bağlamda strateji ve yol haritaları çıkardıklarını anlattı.

Oğuzhan, "Doğu Türkistan davasını omuzlayan teşkilatlarımızın mevcudiyetini ve etkisini arttırmak için, gerekli olan kardeşlik ve birliğin devam etmesi için, sürdürdüğümüz bu kardeşlik meş'alesini sebat ve kararlılık ile günümüze dek başarıyla taşıdık." diye konuştu.

Uygur Türklerinin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Oğuzhan, tüm dünyanın bu konuya karşı hissiz, duyarsız ve donmuş bir halde olduğunu savundu.

Üç gün sürecek etkinlik, çeşitli oturumlarla devam edecek.